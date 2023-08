Jeanette forsvandt på mystisk vis – en måned senere dukkede hun op i vandet

Da Zandra Brok var 11 år gammel, forsvandt hendes mor. Jeanette Henriette Brok havde været i byen med nogle veninder, men var af uvisse årsager blevet efterladt af de andre.

Hun var ked af det og gik en tur omkring Randersbro, da hun sidst blev sendt. En måned senere blev hun fundet i Gudenåen flere kilometer væk. Hun havde mistet livet efter en drukneulykke.

quote Det har påvirket hele mit liv. Jeg har kæmpestor respekt for vand Zandra Brok

- Det er en frygtelig ting at få den besked, at ens mor ikke kommer hjem igen. Det er en ubærlig måde at miste et familiemedlem på, fortæller Zandra Brok.

Respekt for vandet Jeanette Henriette Brok er langt fra den eneste, der har mistet livet i Gudenåen.

I onsdags mistede en 19-årige mand livet efter, hvad der bare skulle have været en svømmetur. Lørdag kunne TV2 Østjylland fortælle om Allan Eilsøe, der mistede sin mor i Gudenåen i 1994. Zandra Brok mistede sin mor i foråret 2005, men ulykken har efterladt spor, der stadig sidder i hende.

Zandra Brok har i dag en datter på to år. Hun fortæller, at hendes datter ikke får lov til at bade i Gudenåen på grund af de farlige forhold, der kan være. Foto: Privatfoto

- Det har påvirket hele mit liv. Jeg har kæmpestor respekt for vand, siger hun. Derfor ramte nyheden om den 19-årige mand også hårdt. - Jeg får ondt i maven. Jeg tænker stakkels familie og venner, der skal leve med det her nu. Og så tænker jeg, om det her kunne have været været undgået?

Mangler oplysning Ifølge Zandra Brok mangler der generelt oplysning i byen om farende ved Gudenåen. Hun peger blandt andet på, at der kunne være et lignende tiltag til de fem gode baderåd, som Trygfonden fortæller om i forhold til badning i havet. - Måske kunne man stille store skærme op med fem gode råd til, hvordan man opholder sig ved Gudenåen. Få det til at være normalt at tale om, at man skal have respekt for vandet og Gudenåen, siger hun.

Zandra Brok oplever ofte unge mennesker, der bader i Gudenåen - især når vejret er varmt. Derfor forstår hun heller ikke, at Randers Kommune endnu ikke som minimum har sat oplysningsskilte op ved for eksempel Den Blå Bro.

En 19-årig mand druknede onsdag aften efter at have sprunget ud fra Den Blå Bro i Randers. Foto: SpotFoto

- Hvis der bare var et forbud mod at bade, er der sikkert stadig mange unge, der ville gøre det. Men hvis der for eksempel var et oplysningsskilt, der fortalte, hvorfor det er farligt, og hvor mange der er døde i Gudenåen, så tror jeg, at mange ville tænke sig om en ekstra gang, siger hun. Hun understreger, at det kræver en stor indsats, hvis man skal problemet til livs. - Det nytter ikke noget, hvis man bare sætter to skilte op, og så tror man, at problemet stopper. De skal have hele bybilledet med og gøre det til en fed ting at vide noget om, siger Zandra Brock. Forsvandt fra sine venner De nærmere omstændigheder bag ulykken onsdag aften med den 19-årige mand er ikke offentliggjort.

Efter ulykken onsdag blev der lagt blomster på Den Blå Bro.