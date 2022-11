Jan og Heidi blev gift igen - på helt særlig dag

- Det skulle være i år, det kunne ikke være anderledes. Nu passer tallene sammen, og så er det også min fødselsdag, siger Heidi Vinther til TV2 ØSTJYLLAND.

- Og for at det ikke skal være løgn, så er det faktisk min 55 års fødselsdag. Så der er også lige to femtaller, der passer.

Hendes mand, Jan Nache, er enig - og påpeger endnu en god grund til at vælge datoen i dag, den 22/11-22.

- Det er også en nem dato at huske, siger Jan Nache med et smil på læben.

Gift for anden gang

Parret har været gift en gang før, men gik fra hinanden, og nu har de altså fundet vej tilbage her på Rådhuset i Randers, hvor de også blev gift første gang.