Jan droppede soveværelset for Legos skyld

Tidligere havde han et lille kontor og et stort soveværelse i sit hus, men så stod det klart, at der skulle omprioriteres.

- Nu er det blevet byttet rundt. Nu har jeg et lille soveværelse og et stort kontor. Vi sidder faktisk i mit gamle soveværelse, siger han med et stort smil.

Og det er ikke kun soveværelset, der er blevet opslugt af Jan Jensen Lego-hobby.

- Det skulle ikke ind i stuen, men ... det breder sig. Folk ved, at jeg Lego-tosset, så det står over alt i huset.

I forbindelse med sin Hobby er Jan Jensen blandt andet blevet fløjet til Californien på Facebooks regning. En tur, han bare skulle med på.

- Så siger man bare ja tak og så spørger man firmaet bagefter, om man kan få fri.

- For som jeg sagde til firmaet, kan jeg ikke få fri, så er jeg syg, afslutter han med et stort smil.

