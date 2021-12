Isglat i Randers - kæmper sig op ad isbakke

Hun skulle selv have været ad Mariagervej, men opgav, da hun så de andre bilisters kamp.



- Det skulle vi have været, men vi kunne godt se, at det kunne ikke lade sig gøre (at komme op ad Mariagervej, red.).



Hun forklarer, at det efter gårsdagens snevejr, som siden blev afløst af regn, i dag har medført, at der er isglatte veje i byen.

- Det er is, vi kører på. Der er slet ikke ryddet godt nok, siger Malene Jensen.

Opmærksomme på problemet

Frank Poulsen, driftsleder i Randers Kommune, er godt bekendt med det glatte føre, og han lover, at vintermandskabet gør, hvad de kan for at få bugt med føret.



- Der er jo glat i hele byen, og alle vores folk er ude at køre, siger Frank Poulsen, som har travlt på telefonen.

- Vi vil nok få mange opkald. Det får vi allerede. Men vi er opmærksomme på det, og vi gør alt, hvad vi kan.

Plovet hele natten

Ifølge driftslederen skal saltet nu have bilisternes hjælp til at virke.

- Vi har kørt og plovet hele natten, og så nåede vi til et tidspunkt, hvor vi ikke kunne skrabe af længere, og så har vi saltet. Det er trafikken, der skal få saltet til at virke. Jo mere, man kører på saltet, jo bedre virker det, siger Frank Poulsen.