Intens debat: Bølgerne går højt om broplaner

For kritikere vil hellere have, at der bliver brugt penge på den såkaldte Østbro, der - hvis opført - ville lede trafikken længere uden om Randers by.

Blandt kritikerne er den tidligere fodboldspiller Erik Bo Andersen, der stiller op til kommunalvalget for listen Østbroen.

Han er især bekymret for de trafikale konsekvenser, Klimabroen vil have.

- Der har ikke været nogen debat ude i Dronningborg (øst for Randers, red.) om, at der lige pludselig skal være 117 procent flere biler på Udbyhøjvej, sagde han blandt andet i debatten torsdag.