Ingen troede på Helle og Per - nu er deres ishus med i opløb om at være bedst

For nogle år siden var det tomme butikslokaler efter købmandsforretningen måtte dreje nøglen. Men så fik Helle og Per Jensen en idé. Der manglede et godt ishus i Udbyhøj. I 2020 var den gamle købmandsforretning blevet til et is- og pandekagehus, og nu - i parrets fjerde sæson - er de med i toppen i afstemningen om at blive årets bedste ishus hos OpdagDanmark.

Ud over at kigge på ishuse, kårer siden blandt andet også de bedste badehoteller, campingpladser, bagerier og burgere.

Hjemmesiden er oprettet for at slå et slag for de gode oplevelser i Danmark.

Kvalitet

Der var ellers ikke mange, som troede på idéen, da de præsenterede den.

- Det har vi i hvert fald fået at vide bagefter, siger Per Jensen med et grin.

Før ishus-eventyret havde de drevet forretning i Hadsund i 35 år.

- Det var inden for radio-, tv- og hvidevarebranchen, og i 28 år arbejdede vi sammen med B&O. I bund og grund er det nok det, der gør det her til en succes, funderer han.

Når man arbejder sammen med B&O, så er kvalitet i højsædet. Og den del har Helle og Per Jensen taget med til ishuset.

Så på trods af den knap så store tro i området på projeket, er det blevet en succes.

Skulle bare hygge sig

- Planen var jo oprindeligt, at vi ville lave vores egen is og så sælge en pandekage i ny og næ, hvis nogen ville have dét. Tanken var, at det bare var Helle og jeg, der skulle gå og hygge os, fortæller Per Jensen.

Lynhurtigt fandt de dog ud af, at interessen for is og pandekager i Udbyhøj var høj - og i dag har de 11 piger ansat til at hjælpe sig.

- Det der med pandekagerne tog fuldstændig fart fra starten af, så på den led har det været positivt, siger han.

Påsken har også været god for forretningen.

- Ja, der er gang i butikken - det har været helt perfekt. Vi har fået fem timers søvn hver nat. Resten af tiden er gået med at arbejde, lyder det med tilfredshed.

I skrivende stund har ishuset 783 stemmer i konkurrencen, hvilket er nok til 6. pladsen. For Per Jensen handler det dog ikke om at vinde.

- Vi havde aldrig nogensinde forestillet os, at det ville gå så godt. Succeskriteriet var 250 stemmer, som gør, at man kommer på OplevDanmarks kort, siger han.

Der er dog lang vej til førstepladsen, som Guf & Kugler i Nibe i øjeblikket indtager med 3231 stemmer.

På 11. pladsen ligger Byens Ismejeri i Randers, mens man skal helt ned til en plads som nummer 32 for at finde det næste østjyske ishus på listen. Det er Fjellerup Vaffelbageri i Glesborg.

Afstemningen slutter tirsdag den 11. april klokken 10.00.