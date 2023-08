Inge lever med tikkende bombe – nu er der godt nyt

'Man ved, at en eller anden dag bliver man ramt af et skud. Man ved bare ikke hvornår.' Så hård var udmeldingen fra Inge Kristensen, da TV2 Østjylland besøgte hende for første gang i maj. Her fortalte hun om konsekvenserne af sin arvelige sygdom, der på et tidspunkt kommer i udbrud.

Og fra den dag af ville fremtiden være usikker. Hun kunne se frem mod en levertransplantation som eneste behandling. Indtil nu. Medicinrådet har nemlig – i modsætning til tidligere – valgt at anbefale præparatet tafamidis mod sygdommen. Man har lavet en revurdering, efter TV2 Østjylland gik ind i sagen. - Lige da jeg læste det, troede jeg ikke på, at det var rigtigt. Jeg læste det om og om igen. Jeg blev vildt lykkelig. Det er så stort, siger hun nu til TV2 Østjylland.

Der er tale om sygdommen familiær amyloidose, som kort fortalt er en proteinaflejring, der stammer fra leveren, og som får hjertet til at stivne over tid med døden til følge.

Særlig forbandelse Helt konkret betyder ændringen hos Medicinrådet, at Inge Kristensen og flere andre familiemedlemmer kan få tafamidis mod familiær amyloidose, så snart den er i udbrud. - Det har været en sindssyg lang kamp at nå hertil. En kamp på 15 år. Nu kigger jeg ind i et mere normalt liv uden frygt for, hvad der skal ske, siger Inge Kristensen. Tidligere har det vist sig, at sygdommen bryder ud, når bærerne af genfejlen er omkring de 40-45 år, så Inge Kristensen er udsat. Hun er i dag 44 år. - Jeg har været nervøs for den tid, jeg skulle stå på venteliste til en lever. Det slipper jeg for nu. Mange i hendes familie blev kun 45 år. Blandt andre Inge Kristensens far, som også bar genfejlen. - Før i tiden troede familien, at der var tale om en særlig forbandelse. Djurslandforbandelsen fordi der boede den første, der fik den, sagde Inge Kristensen i maj til TV2 Østjylland.

Dødsangst bliver mindre At være genbærer af sygdommen har haft store konsekvenser for Inge Kristensen. Hun var 20 år, da hun fandt ud af, at hun lider af genfejlen. - Dengang jeg fik beskeden, brød min verden sammen. Det var så voldsomt. Lige da jeg fik det at vide, gik jeg helt i sort, har hun tidligere fortalt. - Det, der sker samtidig, er, at jeg får angst. Jeg får ekstrem dødsangst, og den har fulgt mig lige siden. Den angst tror hun nu på bliver mindre. Fordi der er bedre udsigter med medicin frem for levertransplantation. - Den sidder indgroet i mig, så den er der stadig, men jeg er sikker på, at den forsvinder lige så stille. Mange bekymringer og spekulationer er væk.

Inge Kristensen skal fortsat til kontrol to gange om året for at se, om sygdommen er kommet i udbrud.

Patienter går i gang på mandag Også overlæge og ekspert i arvelige hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital Henning Mølgaard glæder sig over den nye anbefaling fra Medicinrådet. - Jeg er meget glad for, at jeg nu får lov til at behandle patienterne med medicin i stedet for levertransplantation. Der er allerede en håndfuld patienter, som fra på mandag vil gå i gang med den nye behandling, siger Henning Mølgaard til TV2 Østjylland.

quote Under alle omstændigheder er der en bedre behandling at se frem til Henning Mølgaard, overlæge, Aarhus Universitetshospital