Industrien klarer sig trods Covid19: John er tilbage ved sin maskine

I vores magasinprogram Østjylland i en coronatid satte vi maj fokus på nogle af virksomhederne. For rigtig mange af den har de nu over to måneder med en coronakrise været rigtig hårde - hvor medarbejdere er blevet sendt hjem med lønkompensation - eller direkte er blevet fyret. Der er nu en begyndende optimisme - selvom der for mange er langt til at tingene igen bliver normale. Vi har fulgt to virksomheder her i Østjylland under krisen - og ser nu tilbage på de hårde måneder og giver det bud på fremtiden.