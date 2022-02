Ikonisk fiskehus på havnen solgt

Undervejs længe

Ifølge Matias Holm er ishuset en drøm, som har været undervejs, lige så længe som der har været streetfood i Randers.

- Vi synes, der mangler et sted, hvor man kan sidde og få en is på havnen. Vi kører selv til Mariager eller Hobro, når vi vil have en is ved vandet, forklarer han.

Arbejdet med at indrette butikken skal nu gå i gang, men det handler i høj grad også om udemiljøet.

- Vi skal have skabt et rigtig fedt udemiljø. Vi skal have et loungeområde, som vi havde for nogle år siden - det skal være et fælles udeområde, som giver ekstra liv på havnen, siger Matias Holm.