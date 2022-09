I dag skal ministeren igen forholde sig til Rasmus-sagen

Torsdag eftermiddag skal beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) igen forholde sig til Rasmus Dalgaards sag – eller PTSD-sagen, som den også er kendt som.

Enhedslisten kaldte før sommerferien ministeren i samråd.

- Dem, der stiller sig frem, gør det ikke for deres egen skyld. De gør det for, at andre ikke skal ende i samme situation som dem selv. Det mindste, vi kan gøre, er at konfrontere ministeren og gøre ham klar over, at det ikke er enkeltsager, men et generelt problem med lovgivningen, forklarer Victoria Velasquez (EL).