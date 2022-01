I år skal de første kopier af Randers stå klar i Kina

Han fortæller, at målet med projektet er at sætte Randers på verdenskortet.



- Vores ide er at få sat fokus på Randers så mange steder som muligt, siger Alex Weinreich.



Håber I så, at det kommer til at vælte med kinesiske turister til Randers?

- Haha. Det var en af mulighederne, men det tror jeg ikke på. Men kan det give noget omtale, så folk kommer til Randers, så vil vi blive rigtig glade.



Temabyer

I 2019 kunne borgmesteren i Randers, Torben Hansen (S), løfte sløret for, at der i alt skulle bygges kopier af Randers Midtby seks forskellige steder i Kina.

- Det er en mulighed for at fremvise vores by og dens historie, og jeg tror, at det her vil gøre randrusianerne endnu mere stolte af deres by, sagde Torben Hansen dengang til TV2 ØSTJYLLAND.