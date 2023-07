Hvorfor vente til december? Her holder de jul i juli

Menuen står på julemad og julebajere – vel at mærke overskuddet fra seneste jul – og dagen igennem har der været juleklip på Café Von Hatten for de interesserede.

Selv den gode, gamle julemand er blevet hevet hjem frahængekøjen på Barbados, annoncerer han, og det er han ikke helt tilfreds med.

- De her tosser begyndte at lave et åndssvagt arrangement her for mange herrens år siden, og de afbryder min sommerferie på Barbados, og jeg er lidt utilfreds med det, lyder det fra julemanden, der dog har fået lovning på en del O.P. Anderson Aquavit.

- Og så kalder vi det halv skade, lyder det fra julemanden.