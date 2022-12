Hurtigt holdt møde: 86.300 kroner til udsatte

Økonomisk trængte kan se frem til en ekstra håndsrækning op mod jul, efter Socialudvalget i Randers Kommune fredag den 16. december holdt ekstraordinært møde med det mål for øje at få fordelt 86.300 kroner hurtigst muligt. Det oplyser Randers Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi som kommune kan hjælpe i denne ekstra ordinære situation, vi har lige nu med inflation og stigende energipriser, ved at støtte de frivillige organisationer, der tilbyder mad og andre helt nære fornødenheder til de familier, som er blevet særligt hårdt ramt, siger Torben Hansen (S), borgmester i kommunen.