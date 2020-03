Hospitalsdirektør forarget: Tyv byttede sprit ud med vand

Håndsprit er i høj kurs i øjeblikket. I så høj grad at nogen svage sjæle gør sig til tyv for de desinficerende dråber. Det oplever de også på Regionshospitalet Randers.

Her har en tyv gjort sig særligt dårligt bemærket i denne uge. Det fortæller regionsdirektøren, Jonas Dahl, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Håndsprit og masker bevogtes på hemmeligt lager

- En person havde tømt spritbeholderen og hældt vand i den i stedet. Sådan noget gør mig vred, for det kan jo være farligt for alle andre, siger direktøren og fortsætter:

- Hvis en ansat tror, at personen har desinficeret sine fingre, men den så ikke har det, kan smitten jo bæres ind andre steder.

Der er fandme dumt at stjæle sprit på hospitalet, men at hælde vand i istedet for!!! 🤯🤯😡 Det er farligt for alle. Stop jer selv, inden det får konsekvenser for andre. Vi skal passe på hinanden ikke skade hinanden! Hjælp os med at hjælpe andre! 🙏 — Jonas Dahl (@jonasdahl) March 19, 2020

Skærper kontrol ved indgange

Ud over det særligt slemme tyveri så har hospitalet den seneste tid oplevet at få stjålet flere beholdere med håndsprit.

Derfor øger man nu kontrollen.

Man gør det for at beskytte sig selv, men det dur bare ikke. Vi har virkelig brug for håndsprit. Og det trick med at hælde vand over i en beholder, det er bare dumt. Jonas Dahl, direktør, Regionshospitalet Randers

- Vi skærper kontrollen ved indgangspartier, og har også måtte lukke nogle. Det er for at beskytte patienterne og medarbejderne, siger Jonas Dahl.

Han ærgrer sig over folks tankeløshed.

Har respekt for krav og tiltag

- Jeg ved godt, at man gør det for at beskytte sig selv, men det dur bare ikke. Vi har virkelig brug for håndsprit. Og det trick med at hælde vand over i en beholder, det er bare dumt, siger hospitalsdirektøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Heldigvis er det kun et fåtal, der ifølge Jonas Dahl opfører sig idiotisk.

Læs også Læge med kraftig opfordring: Lad nu rundsaven ligge

Langt hovedparten er forstående over de udfordringer, som sundhedspersonalet står over for under coronakrisen.

- Vi har aflyst planlagte operationer og løber ekstra stærkt for tiden. Men langt de fleste anerkender personalet og har respekt for de tiltag, vi tager, og de krav vi sætter, fortæller Jonas Dahl.

Har bøn til borgerne

På et andet sygehus i Østjylland, nemlig på regionshospitalet i Horsens, har en af lægerne været ude med en bøn til borgerne.

Han og kollegerne frygter nemlig, at der inden længe vil blive enormt travlt på hospitalerne, og derfor kan østjydernes adfærd være afgørende.

- Vi tager situationen meget alvorligt, og vi opfordrer folk til at undgå risikosituationer, hvor de potentielt set kan komme til skade, siger Jesper Bo Weile til TV2 ØSTJYLLAND.

00:36 VIDEO: Reservelæge på regionshospitalet Horsens, Jesper Bo Weile, har en bøn til østjyderne. Interviewet er fra den 17. marts. Luk video

Opslag er gået viralt

Aktiviteter i den kategori skal man altså holde en pause med for en stund, lyder bønnen fra lægen.

- Man skal lade rundsaven ligge og vente med at bruge den til andre tider, siger Jesper Bo Weile.

Læs også Pressede apoteker med bøn: Vis hensyn og stop hamstring

Han står langt fra alene i sundhedsvæsenet med opfordringerne. Mange andre har især på Facebook kommet med lignende budskaber.

Således også sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, Mia Kinly, hvis opslag er gået viralt.

'Forstår først alvor om to uger'

Hun følte i mandags stadig ikke, at folk tog COVID-19 alvorligt nok.

- Der er skrækkeligt, inkubationstiden gør bare, at vi ikke forstår alvoren før om to uger, med alt det vi foretager os nu, har Mia Kinly tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi ser det allerede indefra, det ser man bare ikke ude blandt folk, der stadig mødes og står i kæmpe køer. Mia Kinly, sygeplejerske, Aarhus Universitetshospital

Det er især folk, der samler sig på caféer, kvinder der shopper sammen og fyldte parker, der har forarget Mia Kinly.

Hun frygter, at folks adfærd lige nu på sigt kommer til at presse sundhedsvæsenet endnu mere.

02:16 VIDEO: Mange andre østjyder gør dog alt, hvad de kan for at hjælpe i den svære tid. Et tolkefirma i Brabrand giver gratis tolkebistand til virusbekymrede borgere, efter COVID-19 har ryddet deres kalender. Indslaget er fra den 12. marts. Luk video

Mærker ændringer bag murene

- Det er svært at se for den udenforstående, men vi kan allerede mærke ændringer bag murene med beredskabsplaner, der fremlægges. Vi ser det allerede indefra, det ser man bare ikke ude blandt folk, der stadig mødes og står i kæmpe køer, siger Mia Kinly.

Læs også Stor forlystelsespark udskyder sæsonåbning

Hendes opslag på Facebook er blevet delt over 9000 gange, og mange sender positive tanker afsted til hende og kollegerne.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at opslaget ville nå så vidt ud. Jeg har ikke lyst til at skræmme folk og skabe panik, men vi er nødt til at ændre adfærd nu, slår hun fast.