Holdt et minuts stilhed for jordskælvsofre – men én politiker ville ikke

Før mandagens byrådsmøde i Randers holdt de 31 byrådsmedlemmer et minuts stilhed for at mindes jordskælvsofrene i Tyrkiet og Syrien. Eller faktisk var der kun 30 til stede under minuttet. En politiker ville ikke. På optagelser af minuttet med stilhed stod Dansk Folkepartis Nick Zimmermanns stol tom. Ifølge byrådskollegaen Rosa Lykke Yde fra SF udvandrede han nemlig fra byrådssalen inden markeringen.

VIDEO: Her kan du se, at der bliver holdt et minut stilhed inden byrådsmødet i Randers. Nick Zimmermanns stol er tom. Optagelserne er fra Randers Kommune.

Hun oplevede, at DF'eren forlod byrådssalen, inden der skulle holdes et minut stilhed og kom først tilbage bagefter. Til TV2 Østjylland fortæller Rosa Lykke Yde, at der var blevet skrevet ud om det et minuts stilhed i en mail fra borgmester Torben Hansen (S) til byrådsmedlemmerne i fredags.



Fyldt i salen Her forberedte han lokalpolitikerne på, at det ville finde sted. Og faktisk var det ikke kun dem, der ville mindes ofrene. På tilhørerpladserne var usædvanligt mange stole optaget. - Der var fyldt til bristepunktet i salen, fordi mange herboende tyrkere og muligvis også syrere, der er berørte af situationen, var mødt op. - Det var så fin en måde at vise vores respekt på, siger Rosa Lykke Yde.

quote Jeg synes, det er helt ufatteligt og utroligt, at han ikke kunne vise den respekt. Rosa Lykke Yde, byrådsmedlem, Randers Kommune, SF

'Ufatteligt og utroligt' Derfor ærgrer det hende også meget, at Nick Zimmermann benyttede lejligheden til at protestere. Noget hun er meget uforstående over for. - Et er, at man har en politisk dagsorden, men at markere den i den sammenhæng, det kan jeg ikke begribe. At man laver et statement ud af det, er for mig rystende, siger Rosa Lykke Yde.

Over 50.000 døde i jordskælv arrow-down

Optrinnet fyldte i Rosa Lykke Yde efter byrådsmødet, og også i spisepausen talte hun med andre om det. - Jeg synes, det er helt ufatteligt og utroligt, at han ikke kunne vise den respekt. Også når der var mødt ægte mennesker op, som er meget berørt af jordskælvene, lyder det fra SF'eren.

Nick Zimmermann har den seneste tid været meget i medierne, især med sin holdning til at bevare Store Bededag som helligdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix