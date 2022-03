Høvlede halv meter hotdog på rekordtid

- Taktikken er, at du skal have udvidet maven, og det vigtigste er, at du har en god refleks til at kunne synke det, siger Martin Munkholm.

Hvis man vil forsøge at slå Martin Munkholms tid, kan man ifølge danmarksmesteren øve sig i at synke store stykker og drikke cola som forberedelse. Kulsyren kan nemlig, hvis man undertrykker trangen til at bøvse, være med til at trykke maden lidt sammen i maven.