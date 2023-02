Hjælpsomme mennesker har på én dag læst 68.434 sider

Donationerne til Danmarksindsamlingen går i år til sårbare børn, og ifølge Randers kommunes teamkoordinator var særligt mange af de fremmødte børn i dag glade for at kunne hjælpe jævnaldrende ved at læse løs.

Og det var der en god grund til. For hver læst side donerer den lokale virksomhed Danish Care Supply nemlig 25 øre til den landsdækkende Danmarksindsamling, og det fik mange besøgende til at læse amok.

- Vi fik den idé, at det ville være fantastisk, hvis der var en sponsor, der ville donere noget pr læst side. Og der var vi så heldige, at en lokal virksomhed trådte til, siger Inger Nygaard Kaad, der er koordinator i Kultur og Formidling, Randers Bibliotek.

Hun fortæller, at børnene er glade for at kunne hjælpe andre børn ved at læse.

- Jeg har lige talt med en mindre dreng, som var her i morges sammen med sin skole. Nu er han kommet igen her til eftermiddag sammen med sin mor, fordi han synes, det er et lille 'offer' at han kan være med til hjælpe nogle børn, der har det dårligere end ham selv, ved at læse, siger Inger Nygaard Kaad.

Danish Care Supply valgte onsdag aften at runde antallet af læse sider op til 100.000, så i alt donerer virksomheden 25.000 kroner til Danmarksindsamlingen.



Både Langå Bibliotek, Randers Bibliotek, Kristrup Bibliotek, Dronningborg Bibliotek og kommunens bogbus deltog i læseindsamlingen.