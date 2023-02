Historisk stor dom til 33-årig

En 33-årig mand, som har været en vigtig spiller i narkomiljøet i Østjylland, er nu dømt. Han skal sidde bag tremmer i 17 år, og straffen sprænger dermed de 16 år, som er den normale strafferamme for denne slags kriminalitet.

- Den udmålte straf på 17 års fængsel er et udtryk for sagens alvor, og jeg er selvsagt tilfreds med afgørelsen, siger specialanklager ved NSK, Lise Hebsgaard.

167 kilo kokain, 3,2 ton hash og to kilo ketamin tilstod manden selv at have smuglet ind i Danmark over en periode på mere end to år, fra januar 2020.

Manden har smuglet narkoen ind i Østjylland igennem Aarhus og et sted på Djursland, oplyses det.

Det var et særligt samarbejde mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi og spansk politi, der startede sagen.

Ransagede 20 adresser

Under en koordineret aktion ransagede politiet 20 adresser og beslaglagde værdier svarende til seks millioner kroner samt ét ton hash. Retten konfiskerede 14 millioner kroner og nogle bitcoins i forbindelse med dommen.

- Dommen er et resultat af en grundig og målrettet efterforskning mod den nu dømte, som har haft en central rolle i indsmuglingen af meget store mængder hård narkotika til Danmark, primært Østjylland, siger specialanklager ved NSK, Lise Hebsgaard.

Udover narkosmugling blev den 33-årige også dømt for våbenbesiddelse. Han havde et maskingevær, en maskinpistol med lyddæmper og to pistoler.

Han er den fjerde dømte af de ti mænd, der den 6. april 2022 blev varetægtsfængslet i forbindelse med den koordinerede aktion.