Hidsig mand gik rundt med brækjern: Potteplante blev kastet mod politiet

Østjyllands Politi fik søndag omkring klokken 23 en anmeldelse om, at en mand råbte og skreg og gik rundt med et brækjern i en opgang i Randers C - til stor utryghed for de andre beboere i lejlighederne.

Det fik en patrulje til at køre ud til stedet, hvor de blev mødt af en meget hidsig mand.

- Han råber og er meget voldsom – både overfor betjentene og flere af beboerne i opgangen, siger kommunikationsmedarbejder, Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Betjentene råber til manden og beder ham lægge brækjernet fra sig, og da han ikke efterkommer ordrer, så sprøjter de peberspray mod ham ad flere omgange. Det får ham til at kaste brækjernet og efterfølgende en tung potteplante efter betjentene.

I besiddelse af kniv og amfetamin

Mandens reaktion fik betjentene til at tilkalde assistance fra en anden patrulje, som ankom kort efter.

I mellemtiden havde den 43-årige fået fat i en træskulptur, som han begyndte at hamre mod en af dørene i opgangen, så den til sidst gik op.

- Betjentene løber ind i opgangen og får anholdt manden, inden han kommer ind i lejligheden. Under anholdelsen finder vi en kniv i hans lomme, og det bliver han også sigtet for, siger han.

Politiet har efterfølgende ransaget mandens lejlighed, hvor der blev fundet en mindre mængde amfetamin.

Den 43-årige mand er blevet sigtet for flere tilfælde af forsøg på vold mod politiet, for hærværk, ulovlig indtrængen hos beboeren i opgangen, for at true en anden beboer, for besiddelse af euforiserende stoffer og for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.

Østjyllands Politi oplyser, at der ikke var nogen beboere i opgangen, der kom fysisk til skade, og at de ikke har nogen forklaring på mandens opførsel.