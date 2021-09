Hestemishandler har muligvis været i gang i årevis

En hestemishandler har den seneste måned skamferet flere heste i et område nord for Randers. Og nu tyder noget på, at den samme person måske har mishandlet heste i flere år.

Tidligere på måneden kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at tre heste var blevet snittet på baglår og kønsdele med en skarp genstand. Det fortalte hestenes ejer, Heidi Eriksen, fra Bakkegården.

Over et par dage havde hun iagttaget, hvordan hendes heste ændrede adfærd, og et par af dem havde pådraget sig mindre snitsår, men ikke noget der krævede dyrlægebehandling, fortalte hun.