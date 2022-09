Her kan landets største energianlæg komme til at ligge

Vedvarende grøn energi og energikrise er helt i toppen af danskernes samtaleemner for tiden. I Randers Kommune har man nu valgt at sætte gang i en proces, som kan betyde, at kommunen kan få landets største energianlæg på land. Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.

Konkret drejer det sig om, at kommunalbestyrelsen har nikket ja til at sætte gang i fem ansøgninger om større energianlæg på mellem 35 og 765 hektar - i alt et areal på over 1550 hektar.

- Vi ønsker at bidrage til Danmarks grønne omstilling både af hensyn til klimaet og for at gøre vores energiproduktion uafhængig af fossile brændstoffer. Derfor er det også positivt, at der er interesse for at etablere vedvarende energianlæg i vores kommune, lyder det fra borgmester Torben Hansen (S).

Undersøgelser de næste par år

I første omgang er dét, der er sat gang i, hele planlægningsprocessen med høringer og undersøgelser. Kommunen forventer, at det vil stå på i de næste par år.

- Vi ved godt, at projekter af den her type ikke skaber begejstring alle steder, og vi er meget interesserede i at finde ud af, hvordan vi kan tilpasse projekterne bedst muligt. Derfor kommer vi til at gennemføre en omfattende høring med borgermøder flere gange undervejs og på forskellige stadier i processen sådan, at vi kommer hele vejen rundt, siger Torben Hansen.

Fire ud af de fem ansøgninger - og dermed langt det største areal - handler om området ved Overgaard i den nordlige del af Randers Kommune.

Her ligger i forvejen et stort landbaseret vindmølleanlæg - og det er altså dét område, kommunen mener har potentiale til at blive det største - og vigtigste - energiområde på land i Danmark.

Den femte ansøgning om etablering af solcelleanlæg er ved Purhus. Her er der tale om 35 hektar.