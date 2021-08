Her er den nye førsteudfordrer til borgmesterstolen i Randers

Samme dag kunne lokalformand Knud Pedersen fortælle, at den første kandidat til at overtage posten som borgmesterkandidat, havde meldt sig, og det var netop Claus Berggren, som for første gang er opstillet til byrådet.

Borgmesterkandidat er nyopstillet

Her tre uger senere har han så opnået opbakning fra et flertal i Venstres lokale bagland til at gå efter borgmesterposten.

- Det er først nu jeg har mod på at kaste mig over det politiske arbejde. Mine mange år som leder, i blandt andet Arla Food, Triumph, GateGourmet og senest Overgaard Gods har givet mig de ledelsesmæssige, strategiske og økonomiske kompetencer og erfaringer, der skal til for at stå i spidsen for Randers Kommune, udtaler Claus Berggren i en pressemeddelelse.

Claus Berggren flyttede for 12 år siden til Randers Kommune, da han blev direktør på Overgaard Gods.