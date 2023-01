Henrik var til begravelsen af Elvis' datter: Et overflødighedshorn af følelser

Med Graceland som baggrund blev Lisa Marie Presley, datter af Elvis Presley, søndag begravet ved på den berømte ejendom i Memphis, Tennessee. Det var på Graceland, at Elvis boede og som Lisa Marie Presley arvede. Mange mennesker var mødt op for at sige et sidste farvel, og blandt de mange deltagere til begravelsen var også Henrik Knudsen, ejer af Memphis Mansion i Randers. Det var hans tur nummer 120 til Memphis, men denne blev alligevel noget særligt. - For en helt almindelig dreng fra Randers var det et overflødighedshorn af følelser - også gode følelser. Det er svært at forklare. Det kan man ikke rigtigt. Men det var fuldstændigt outstanding, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Fra Danmark var der blomster i form af blandt andet det her hjerte fra masser af fans landet over. Foto: Privatfoto

Meget anderledes Over 140.000 så med på den livestreamede begravelsesceremoni, der blev transmitteret via videomediet Vimeo. Her optrådte blandt andre Axl Rose, stifter og forsanger i bandet Guns N' Roses.

Axl Rose, stifter af og forsanger for det amerikanske rockband Guns N' Roses, holdt tale og optrådte også med en sang ved begravelsen. Foto: Vimeo, livestream

Henrik Knudsen har før været til begravelser i USA.

- Men det her var meget anderledes, end noget jeg har prøvet før. Det var meget personligt og noget anderledes. Når Axl Rose synger "November Rain", så føler jeg, at jeg næsten ikke behøver forklare resten. Det var noget særligt, siger han om oplevelsen. Henrik Knudsen har mødt Lisa Marie Presley ved mange forskellige lejligheder - første gang i 2002.

- Et af de store highlights var, at jeg var inviteret med til pladereceptionen på hendes tredje plade, som også blev hendes sidste. Igennem de seneste 15 år har jeg fået julekort fra hende. Det er nok sådan et, som andre også har fået, men det betød noget for mig, at hun også vidste, hvem jeg er, fortæller han. Kæmpechok Lisa Marie Presleys død kom som et kæmpechok for Henrik Knudsen. - Jeg gik i seng om aftenen med nyheden om, at hun havde fået hjertestop og at hun var hastet til hospitalet. Det var svært at falde i søvn den aften, og om morgenen blev jeg vækket af min kone Gitte, som fortalte, at Lisa Marie Presley desværre var død. Jeg tænkte: "Oh shit".

Henrik Knudsen nåede aldrig selv at møde Lisa Marie Presleys far Elvis Presley, som døde, da Henrik Knudsen var 13 år. - 13-årige Henrik havde ikke nogle drømme om, at Elvis' datter skulle vide, hvem han var, fortæller han.

Hurtigt fik Henrik Knudsen den tanke, at han skulle med til begravelsen. - Det var en no brainer for mig, og Gitte sagde til mig, at hun syntes, jeg skulle tage af sted. "Henrik, det er ikke noget, du skal fortryde, du ikke fik gjort", sagde hun til mig. Og det er netop også glæden ved at have taget beslutningen, der fylder på bagkant af begravelsen, inden Henrik Knudsen vender snuden hjem mod Randers mandag. - Det er bedre at tage af sted end at fortryde ikke at komme af sted til en begravelse, som jeg aldrig nogensinde vil glemme, konstaterer han. Lisa Marie Presley døde af et hjertestop den 13. januar i en alder af 54 år.

Hun blev begravet på Graceland ved siden af sin søn, der døde sidste år og nær sin far.

Også denne opsats var med hilsen fra Danmark. Foto: Privatfoto





Lisa Marie Presley, datter af musikeren og sangeren Elvis Presley, døde den 13. januar, i en alder af 54 år. Foto: Fred Prouser/Reuters/Ritzau Scanpix





Foran Graceland i Memphis mindes Lisa Marie Presley. Foto: Tannen Maury/EPA/Ritzau Scanpix





Mange har lagt blomster ved muren til Graceland, siden Lisa Marie Presley døde for ni dage siden. Foto: Tannen Maury/EPA/Ritzau Scanpix









Jerry Schilling, talentmanager, producer og skuespiller, talte ved begravelsen. Foto: Vimeo, livestream