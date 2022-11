Helt særligt juletræ er blevet tændt

På Rådhustorvet i Randers står et helt særligt juletræ. Det er nemlig fra Per Justesens have. Et træ, han plantede sammen med sin kone for 33 år siden. Træet har han givet som en gave til Randers by.

- Nu gør jeg en god gerning ved at give det til byen, siger Per Justesen.

Da han for 33 år siden plantede normansgran-juletræet, var det kun 60 centimeter højt. I dag er det vokset til intet mindre end 14 meter.

Donationen er kommet i stand på den måde, at Per Justesen donerer træet, mens træfælder Martin Kristensen donerer fældningen.

- Det giver noget god omtale, det er til min by, som jeg er glad for, og det er genbrug af træet og det er godt for vores planet, siger Martin Kristensen.