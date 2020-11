Helt børnehus lukket på grund af smitte - alle sendt hjem i isolation

Hun fortæller, at der tidligere har været smitte i dagtilbud, hvor nogle børn er smittede uden at vise symptomer.

Det betyder, at smitteopsporing er særdeles vigtigt, og derfor er børnene fra den fjerde stue uden smitte også sendt hjem. Det er sket i samarbejde med Randers Kommunes corona-hotline.

- Lukningen af Himmeldalen betyder, at vi kan sikre smitteopsporing og også inddæmme smitten. Den fjerde stue sendes dermed hjem ud fra et forsigtighedsprincip. Vi kan se allerede nu, at netop det at sende børn og medarbejdere hjem til test betyder, at vi får opsporet smitte, siger Maja Andersen fra Randers Kommunes sundhedsfaglige corona-hotline.