Hel familie dømt flere års fængsel i narkosag

De to blev dømt for at have opbevaret 800 gram kokain og 400 gram amfetamin, som de ville have tjent en betydelig fortjeneste på, hvis de var lykkedes med at få det solgt.

Faren, der forsøgte at tage skylden for de andre, blev dømt for at have medvirket til at sælge amfetaminen.

Kvinden har anket sin dom, mens sønnen modtog dommen. Faren har udbedt sig betænkningstid.