Hastet på hospitalet: 56-årig i kritisk tilstand efter arbejdsulykke

En 56-årig mand kom tirsdag ud for en voldsom arbejdsulykke, der har sendt ham på hospitalet i kritisk tilstand.

Det meddeler Østjyllands Politi i sin døgnrapport onsdag.

Den 56-årige var på arbejde i på en virksomhed i Randers SV og var på en lift, flere meter oppe i luften, da ulykken indtraf.

Ifølge politiet fik manden et jernrør lige i hovedet med stor trykkraft.

Da politiet nåede frem klokken 13.04, var ambulancereddere i gang med livreddende førstehjælp, og ikke længe efter blev han hastet på hospitalet.

Manden havde dog fået så voldsomme skader ved uheldet, at han af læger blev vurderet til at være i kritisk tilstand. Onsdag ved middagstid er han stadig i kritisk tilstand, meddeler politiet.

Arbejdstilsynet skal nu undersøge uheldet nærmere for at finde ud af, hvad der gik galt og hvorfor.

Politiet oplyser yderligere, at Offerrådgivningen i Østjylland står klar til at tale med pårørende og personer, der måtte have set uheldet. De kan ringes op på 23 68 60 56.