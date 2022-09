Har du set disse to mænd?

I et forsøg på at finde frem til to gerningsmænd bag et hjemmerøveri begået i Randers 18. august deler Østjyllands Politi video fra overvågning i området.

Tre personer ankom omkring 00.50 i en bil på Infanterivej i det nordøstlige Randers, hvor de parkerede ud for en opgang. Her steg to af mændene ud og gik op til en lejlighed, hvor de truede deres offer til at udlevere flere tusinde kroner i kontanter.

Efter røveriet løb de to maskerede mænd fra stedet og steg formentligt ind i den røde bil igen og kørte fra stedet. Der er tale en om en rød hatchback med sølvfarvede fælge.