Har brugt over 15.000 kr. - Lasse og Helena byder på gys i haven

Han og kæresten Helena startede for fire år siden et Halloween-eventyr op i forhaven. Dengang købte de Døden og hans datter og satte dem op i oktober som et gys for de forbipasserende.

Siden har det grebet om sig. Parret har nu brugt over 15.000 kroner på at købe skeletter, dukker og klovne, der står i haven hele oktober måned ud.

- Vi får ikke noget ud af det, andet end at vi hygger os med det, siger Lasse Laursen.

- Og så kan vi se, at andre også synes, det er sjovt. Vi kan høre folk, der løber rundt herude og griner og klapper.