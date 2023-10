Hans frygter at miste sin udsigt

- Det giver ro i sjælen at kigge derud, det gør det, og at blive fjern i blikket, det er rigtig dejligt. Sådan lyder det fra Hans Kortbek. Han kigger ud over sin nærmeste nabo - en mark syd for Randers. Han elsker sin udsigt fra altanen i Stevnstrup, og derfor er han da også ekstra nervøs for at miste den. - På sin vis er det jo deprimerende, når man har været vant til at have den udsigt, og så pludselig bliver der trukket et gardin ned, så man ikke har den mere, siger Hans Kortbek. Han har boet i Stevnstrup siden 1995. Det er Randers Kommunes mulige planer om at udstykke en del af området udenfor hans altan til boliger, som vækker harme.

Hans Kortbek har boet i Stevnstrup siden 1995.

Cirka 6,4 hektar af naturen uden for Hans Kortbeks grund skal potentielt blive til boliger. - Det er da skrækkeligt. Dybest set er jeg vred over, at de pludselige laver om på noget, der har været slået fast i 40-50 år, hvordan udviklingen skulle være, siger han. Alle skal bidrage Og Svenstrup er ikke det eneste sted, det ulmer. Der er nye bydele på vej flere steder i Randers Kommune på grund af et stigende antal borgere og en forventning om snart at runde 100.000 borgere.

- Stevnstrup har allerede bidraget helt vildt. Da jeg flyttede hertil, var der 1100, nu er her 2600 borgere, siger Hans Kortbek.

Men Stevnstrup kan ikke slippe udenom, og med to workshops, et borgermøde og mulighed for at sende høringssvar mener formanden for Randers' erhvervs- og planudvalg, Claus Berggren (V), at der har været en god debat om en ny udstykning i Stevnstrup. - Som udgangspunkt kan jeg godt forstå, de er trætte af det, men jeg synes, vi har haft en god og borgerinddragende debat derud, siger Claus Berggren.



Jeg kan godt sætte mig ind i de frustrationer de har omkring den byudvikling, der er, og at det kan skabe en mindre værdi på deres boliger Claus Berggren (V), udvalgsformand

Hans Kortbek giver dog ikke meget for høringssvarene og kalder "hørings-showet" for proforma. Claus Berggren afviser, at det er proforma og fortæller, at de nu skal gennemgås, inden man lægger sig fast på noget. Han understreger, at der ikke er afgjort noget endnu, og at kommunen forventer at tage endelig stilling til november.

Det er den her udsigt, Hans Kortbek frygter at miste.

Områdets beboere frygter, at deres ejendomme falder i værdi og håber derfor, at de vil få kompensation.

- Jeg kan godt sætte mig ind i de frustrationer, de har omkring den byudvikling, der er, og at det kan skabe en mindre værdi på deres boliger, det kan jeg godt sætte mig ind i, siger Claus Berggren. Han afviser, at kommunen kan kompensere for en mistet udsigt. Han er ikke bange for, at udstykningen ødelægger naturen.

- Vi har en god og stærk forvaltning, der ved, hvad der skal til i forhold til at bevare naturen, også selvom man vil udstykke, siger Claus Berggren.