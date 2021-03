Hans Christian og ildsjæle kæmper mod nedrivning: - 14 millioner er jo en vandpyt

Da man begyndte planlægningen af Flodbyen Randers, var det da også planen at bevare både Kulholmsvej nummer fire og nummer to. Henholdsvis Street Food og altså Pakhuset, men nu er det kun bygningen, der huser Street Food, der står til at overleve.

- Når vi har været i andre havne i forbindelse med projektet, har de sagt, at vi ikke skal lave samme fejl som dem og rive alt gammelt ned. Det skal ikke være nyt, nyt, nyt, siger Hans Christian Møller.

Han mener, han via Pakhuset har været forgangsmand for overhovedet at udnytte mulighederne ved vandet. Derfor er han også meget overrasket over, at han nu står til at miste den forretning, han har haft i 30 år, når lejekontrakten udløber.