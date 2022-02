Han ville være fyldt 90 år i dag: Nu får legenden sit eget museum

Og det er sød musik i ejeren, Henrik Knudsens ører:

- Jeg bliver en lille smule rørt. Det er bare en dejlig fornemmelse af, at så har vi ikke skudt helt ved siden af, siger han.

Henrik Knudsen byggede først den ultimative hyldest til sit store idol, Elvis Presley i Randers. Nemlig en kopi af rockkongens ikoniske hus, Graceland.

Og nu har han altså bygget et museum for en anden af sine idoler, nemlig "The Man in Black", Johnny Cash, som Henrik Knudsen har mødt to gange i sit liv.