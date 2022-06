Hædret for sin indsats: Susanne behandler bylder mellem ballerne

Forskningsfeltet ligger, ifølge Susanne Haas, ret uberørt hen. Det skyldes måske, at området traditionelt set ikke har været prioriteret eller prestigefyldt, men Susanne Haas mærker, at der efterhånden begynder at ske noget.

- Jeg tror, at alle er glade for, at der sker noget på det her område, fordi vi ved, at det ikke har været godt nok før, siger hun.

For nylig modtog Susanne Haas prisen som Årets Ildsjæl i Medicin for sit arbejde. En pris, der gives af Lægeforeningen og Danske Regioner.