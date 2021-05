Håbefuld iværksætter i 'Hestens Hule': Det startede med en fyring

Det hele begyndte faktisk med en fyring. Men på en byrådsrejse til Barcelona så Jens Peter Hansen cykelstativet, og der tænkte han, at det skulle i Danmark.

- Jeg blev arbejdsløs for et par år siden, og som 62-63-årig er det rigtig meget op ad bakke og få et arbejde, også skal man jo bare gøre det selv, siger han.

Heste i galop

Udover muligheden for at gå fra Hestens Hule med en interesseret investor har Jens Peter Hansen også muligheden for at snuppe titlen for den bedste idé. Titlen udløser en præmie på 25.000 kroner.

Og de i alt syv heste, der var i stalden onsdag, tog godt imod Jens Peter Hansens avancerede cykelstativ.