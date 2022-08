Guld-triumf: 20-årige banker alle konkurrenter og vinder VM

Østjylland fik i weekenden en ny verdensmester i cykling, da Malene Kejlstrup Sørensen vandt U23-VM for kvinder ved verdensmesterskaberne i BMX.

Og ingen - som i ingen - kunne hamle op med den 20-årige randrusianer i franske Nantes, hvor VM blev afholdt.

For både i sin første runde, i semifinalen og i finalen kørte hun først over stregen efter godt et halvt minuts benhård sprint. I finalen satte hun endda en hurtigere tid end guldvinderen i kvindernes elitefinale - altså det, der regnes som det rigtige VM.

- Det kan afgøres på mange måder, men det er noget, man kan kigge på, når jeg skal op og køre mod de bedste i verden, siger Malene Kejlstrup Sørensen.

Så skal vi regne dig som den bedste danske kører nu?

- Det er jo rigtig svært at sige, og jeg er jo rigtig jysk ... Men man skal jo nok sige: Ja, lyder det fra den nyslåede verdensmester.

Se Malene Kejlstrup Sørensens vinderløb i finalen her (løbet starter cirka 1:30 inde):