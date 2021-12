Grufuldt misbrug af lille datter: 39-årig buret inde på ubestemt tid

Manden var håndværker, men gik hjemme med pigen, fra hun var omkring 3-4 år gammel.

I øvrigt tog manden også billeder af andre mindreårige piger uden deres viden. Det er blandt andet af piger i badetøj.

Høj risiko

Pigens mor har ifølge politi og anklagemyndighed aldrig kendt til overgrebene.

En dom til forvaring betyder, at der ikke er en tidsbestemt længde af indespærringen. Det er personer, som retten anser for at være særligt farlige, der idømmes den straf.

Retslægerådet mener også, at der er høj risiko for, at den dømte udgør en væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

Foruden forvaring er manden idømt en række opholdsforbud i lokalområdet, hvor han har begået de ting, han er dømt for.

Han må heller ikke bo sammen med børn, have dem på besøg eller kontakte dem på nettet. Alle forbuddene blev givet på ubestemt tid.