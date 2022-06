Gruer for fremtiden: Lones søn er en af de 300 børn uden sagsbehandler

Rosa Lykke Yde (SF), formand for socialudvalget i Randers Kommune, erkender, at situationen i afdelingen er løbet løbsk, og at hun også selv bærer en del af skylden. Den historie kan du læse ved at klikke her.

- Det her er en tilståelsessag. Det er helt uacceptabelt, fordi det er et problem, vi har kendt til i mange år, men som er løbet løbsk, siger hun.