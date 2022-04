Grimme skader efter kloakdæksel røg op: - Bus er flået helt fra hinanden

Aldrig set før

Han forklarer, at de samtidig forsøger at få lagt en gummikant ned i rundkørslen under dækslet, så det kan tage imod vibrationerne, når tunge køretøjer passerer.

At et dæksel på den måde kan blive kørt op af en bus, har han aldrig set før.

- Og jeg har alligevel været med i nogle år, siger Michael Sønder Jensen og forklarer, at brønden faktisk var anlagt til at kunne klare tung trafik.

- Der kører mange busser gennem rundkørslen hver dag, og det er et dæksel, der er lavet til at skulle kunne tage tung trafik, siger produktionschefen, der er træt af situationen.