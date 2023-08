Gravemaskiner spærrer stor vej i otte dage

Gravemaskinerne har været i gang med at grave nye spildevandsledninger siden forsommeren på Mariagervej i Randers, og nu er det tid til den sidste del af arbejdet.

Det kommer til at få betydning for trafikanter, der benytter Mariagervej, fortæller Vandmiljø Randers i en pressemeddelelse.

Fra på lørdag vil vejen være spærret frem til 10. september.

Sidste etape

Det sker for at give plads til, at gravemaskinerne kan lave de sidste stik og ledninger, der skal løbe på tværs af Mariagervej, fortæller projektleder Ole Søby.

- Her i den sidste fase af vores arbejde på Mariagervej, er vi nødt til at spærre for gennemkørsel, fordi vi skal grave på tværs af vejen flere steder. Der bliver naturligvis etableret omkørsel i området, men vi vil opfordre til, at man overvejer at finde en helt anden rute i den uges tid, vi arbejder ude i vejen, siger han i pressemeddelelsen.

Efterfølgende rykker entreprenørmaskinerne videre til sidegaderne Løvetandsvej, Irisvej, Lavendelvej, Lathyrusvej og Bellisvej, som også skal separatkloakeres i denne omgang.