Grævling spottet ved hoveddøren – kan være farlig

Holdt grævling som kæledyr

Zoolog Morten Vissing ved alt om grævlingen, og finder lørdagens hændelser i Haslund for unormale.



- Grævlingen er et meget sky dyr, og den plejer at være bange for mennesker. Bare lugten vil oftest få den til at flygte, så det her er et enestående tilfælde, siger Morten Vissing til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans bedste forklaring på, at grævlingen sidder ved en hoveddør i et helt almindeligt villakvarter, er, at den er blevet fodret.