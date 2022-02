Gør et kup: Supermarked skal tømmes hurtigst muligt

Som erstatning for Fakta åbner en ny Coop 365 på adressen. Og selvom man tænker, at det er nemmere bare at lade varerne stå til den nye butik, er det ifølge butikchefen ikke tilfældet.

- Det koster at flytte dem, og det betyder, at jeg kommer til at gå frem og tilbage, og det kommer sgu nok ikke til at ske.