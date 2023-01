Glatte veje: Kommune overrumplet af islag

Omkring klokken 06.30 skete der dog noget, der markant ændrede føret i trafiken.

Ifølge funktionsleder Ulrik von Benzon var det, da skydækket forsvandt, at den varmere luft kunne stryge til vejrs, og temperaturen ved jordoverfladen derfor hurtigt faldt.

Saltning i myldretrafik

Det skabte på omkring en halv time et lag af is, som ikke var forudset og derfor hellere ikke var forsøgt forhindret.

Kommunen kaldte derfor flere saltvogne ud på vejene - også flere af de knapt så benyttede - men det var på det tidspunkt ved at være for sent. Klokken var omkring 07.30-07.45, og folk flokkedes på vejen for at komme på arbejde og i skole.

- Der er myldretrafik, og det hele går bare alt for langsomt. Det overrumplede os, at det blev sådan, siger Ulrik von Benzon.

Mandag morgen har saltvognene fortsat med at salte, og i takt med at temperaturerne er steget, er vejene også blevet mindre glatte.

Ulrik von Benzon understreger dog, at der især, hvor vejen ligger i skygger, stadig kan være glat for trafikanterne.