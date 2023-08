Glade mennesker overalt efter 13 års venten

Med pomp, pragt og trut blev 13 års ventetid torsdag indløst i Randers.

Byen var vært for royalt besøg af dronningen, der ankom med kongeskibet i morges, præcis som regnen stoppede.

Og det var en begejstret by, der tog imod majestæten, der gik i land til et tæt pakket program.

Hun kom både forbi byens gamle rådhus, med golfbil gennem Øster Bjerregrav og til erhvervsuddannelsen Tradium.

- Det er mega fedt. Jeg er kvinde i et traditionelt mandefag, så det er fedt at vise min side af det og få lov at fortælle, hvorfor jeg har valgt, som jeg har og forhåbentlig inspirere nogle, siger tømrerlærlingen Caroline Ullits.