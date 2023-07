Gik på gaden i underbukser for at få ro

Tidligere på måneden var Randers Arrest igen udsat for ballade, da en stor gruppe personer blev tilbageholdt, fordi de var forsamlet foran arresten og affyrede fyrværkeri og råbte ind til en af de indsatte. TV2 Østjylland har de seneste måneder afdækket, at der ofte har været ballade omkring arresten på Møllestræde i Randers til stor gene for naboerne. - Jeg er så træt af, at balladen fortsætter. Det er cirka hver tredje uge, der er larm og fyrværkeri og uro. Eneste lyspunkt er, at der nu er gået syv uger uden hærværk på biler, siger nabo til arresten Nick Batsberg. Han lejer lejligheder ud og er ked af, at det går ud over hans forretning, at gæsterne efterlader dårlige anmeldelser. - Jeg har normalt gode anmeldelser og glade gæster, så det er så træls, når sådan noget sker. Det er jo irriterende, at det skal gå ud over mine gæster - og i sidste ende min forretning, siger han. Han var ikke selv hjemme den pågældende aften den 12. juli, men kunne sagtens høre balladen, hvor han var, en kilometer væk.

TV 2 Østjylland kunne i maj fortælle om problemer med hærværk ved arresten, hvor en af naboerne havde taget billederne her. Foto: Privatfoto

Tre sigtede Den pågældende aften nåede gruppen af personer på cirka 20-25 at opløse sig, da politiet dukkede op. Personerne løb i forskellige retninger, men det lykkedes betjentene at få fat i 18 personer, der blev tilbageholdt. Blandt dem var en 22-årig mand, der blev sigtet for at have råbt ind til sin varetægtsfængslede bror på den anden side af murene. En 20-årig mand og en 19-årig mand blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da de begge havde en mindre mængde kokain på sig. - Det her stopper ikke, før politiet lærer at reagere noget hurtigere og dukke op på et par minutter. Og før der rent faktisk er nogen, der bliver sigtet og dømt, siger naboen. - Det nytter ikke noget, at politiet ikke kommer lige med det samme. For der kan nå at blive fyret meget krudt af, smadret mange biler og råbt mange beskeder indover murerne til arresten, siger Nick Batsberg.

quote Grænsen er ved at være nået. Hvis det her forstætter, så flytter jeg Anders, Møllestræde, Randers

I juni blev flere biler på gaden udsat for hærværk, og det har fået naboerne til at snakke om at hyre privat vagtværn. Nogle er gået mere drastisk til værks og er flyttet fra gaden. Én af dem, der også er ved at have fået nok, er Anders. Han kunne finde på at flytte. - Jeg er så sur over, at det her bliver ved. Grænsen er ved at være nået. Hvis det her forstætter, så flytter jeg. Jeg gider det ikke. Jeg forstår ikke, at politiet ikke gør mere. For det kan da ikke passe, at man på den måde skal jages væk fra der, hvor man bor, siger Anders. Anders er ikke mandens rigtige navn, da han ønsker at være anonym af hensyn til sin egen sikkerhed. Redaktionen er bekendt med hans identitet.

Skældte ud i underbukser Den aften i juli blev han vækket af 18-20 mænd og en masse fyrværkeri. Han blev så rasende, at han gik ud til mændene. - Jeg blev til sidst så sur, at jeg ikke rigtigt tænkte, men bare tog klipklapper på og gik ud på gaden kun iført underbukser og bad dem om at gå hjem. Ganske enkelt, siger Anders.

Det var de dog ikke meget for, og en af mændende blev lidt sur, fortæller han.

quote Vi forsøger hele tiden at forebygge den utryghedsskabende adfærd - blandt andet via et tæt og godt samarbejde med arresten. Brian Olsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi