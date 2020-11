Gamle dyder skaber succes i skolegården

Krav oppefra er dog ikke ensbetydende med nye, gode løsninger.

- Det er vigtigt, at skolerne får mulighed for at udfolde det på deres egne måder. Krav kombineret med frihed er en god cocktail, siger Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef hos VIA University College og en af landets førende eksperter inden for folkeskolen.

Mens skolerne har brug for friheden til at udvikle de nye løsninger, er det ældre dyder, der tilsyneladende har en positiv effekt hos eleverne.

- Det er jo nogle dyder, man kan forbinde med gamle dage. Det er disciplinære rammer, men det bekommer børn og unge mennesker vel, hvis kan skabe mere ro og nogle gode situationer omkring undervisningen, siger Andreas Rasch-Christensen.

Mister samspil

6. klasse bruger tirsdag frikvarteret på at lege spark-til-dåse i en nærliggende park – uden forstyrrelser fra de andre årgange.

Selvom det har sine fordele, er der også ulemper.

- Man havde lidt mere frihed tidligere, lyder det fra Lea Kalina Bentsen fra 6.B.

Det erkender man da også fra skolens side.

Mister man ikke noget på, at eleverne ikke kan være sammen med dem, de har lyst til?

- Jo, vi går glip af noget. De store og små lærer jo af hinanden, men samtidig er konfliktniveauet i frikvartererne mindre, siger Louise Holde Petersen.