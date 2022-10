Frygter uheld: Vejarbejde skaber farlige situationer

Følger de hvide striber

Danny Jørgensen kommer dagligt i krydset som både bilist og motorcyklist. Han har nu lavet et opslag om problemet i gruppen Facebook Randers.

- Jeg er dagligt ved at blive kørt ind i ved det nye kryds, der bliver bygget, normalt i bil, men i dag var jeg så på motorcykel, fordi folk kører efter de hvide striber, selv om der er tegnet gule striber, skriver han i opslaget, der i skrivende stund har 60 kommentarer fra andre trafikanter, der nikker genkendende til problemet.

TV2 ØSTJYLLAND har forelagt sagen for Randers Kommune, som arbejder på en kommentar til sagen.

Ved vejarbejdet, der blev påbegyndt i august flyttes lyskrydset ved Randers Busterminal mod nordøst, der kommer en ny dobbeltrettet cykelsti på Tørvebryggen, og de fleste parkeringspladser på Trangstræde flytter til Bolværksgrunden.

Det sker for at skabe en mere sikker forbindelse over Havnegade for bløde trafikanter og for at klargøre området til Flodbyen. Arbejdet forventes at være afsluttet til december.