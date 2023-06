Frygter for alvorlig ulykke i rundkørsel: Skal der lig på bordet?

For det er langt fra et engangstilfælde.

Randers Kommune er nemlig godt klar over problemerne. En aktindsigt viser, at Randers Kommune selv har konstateret, at der sker mange nærved-ulykker i rundkørslen. Altså ulykker, hvor det næsten var gået galt.

Siden da har flere borgere i området henvendt sig, fordi de er stærkt utilfredse med, at kommunen ikke gør tilstrækkeligt for at få problemerne stoppet.

- Vi frygter, at der på et tidspunkt - i værste tilfælde et barn - er et menneske, der bliver kørt ned og dræbt i rundkørslen, siger Christian Hartmann, der er nabo til rundkørslen.



Han har selv oplevet, at det var lige ved at gå galt. Han var halvvejs i rundkørslen, da en bil pludselig kom ind i rundkørslen med meget høj fart.

- Havde jeg fortsat med at gå, som jeg jo egentlig var i min gode ret til, så var jeg blevet kørt ned, fortæller Christian Hartmann.

Kommunen er orienteret

Christian Hartmann har flere gange henvendt sig til i kommunen i løbet af de seneste år - hvor han også er kommet med løsningsforslag som at nedsætte hastigheden eller lave helleanlæg.

Han mener nemlig, at det i høj grad er kommunen, der er problemet.

- Det er jo ikke så meget den, der kører for stærkt - det skal man selvfølgelig lade være med, men jeg tror, det er såre menneskeligt, at det kommer til at ske for alle, der sætter sig bag et rart på et eller andet tidspunkt, siger Christian Hartmann og uddyber:

- Men der er nogen, der har muligheden for at forhindre, at det sker. Så det er egentlig dem, vi er lidt trætte af. Og er forbandet over, at der ikke bliver gjort noget.