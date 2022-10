Frustreret DF’er: Udsat for telefonchikane og hærværk

Smadrede valgplakater og et natligt opkald.

Den sidste weekend i valgkampen har været frustrerende for Dansk Folkepartis Michael Nedersø.

Det hele kulminerede natten til søndag.

- Jeg blev ringet op klokken to i nat af en ung mand. Han sagde, at han stod på Randers Banegård, og han insinuerede, at han havde pillet mine valgplakater ned og knaldede så røret på, siger Michael Nedersø.

Fandt hurtigt ud af hvem der stod bag

I det forgangne døgn har han modtaget tre henvendelser om, at hans valgplakater rundt om i Østjylland har været udsat for hærværk. Folketingskandidaten har hængt 700 valgplakater op og vurderer, at mindst 50 er blevet ødelagt de seneste fire uger. Opkaldet og chikanen i nat var kronen på hærværket.