Frisører: Ældre har svært ved coronapasset

Nogle er undtaget

- Jeg er ikke politiker, og hvis Mette Frederiksen siger, at vi skal gøre det, så gør vi det. Jeg forholder mig til retningslinjerne, siger formand Connie Mikkelsen.

Hun har dog sympati for de ældre, som bliver ramt af reglerne.

- Vi synes, det er synd for de ældre mennesker. Det har været gode, faste kunde i mange år. Og hvis man ikke har nogle familier, der kan hjælpe, er det svært, siger hun.

Det har været et krav siden 6. april, at kunder hos frisører, massører og andre serviceerhverv skal fremvise et coronapas. Børn under 15 år og enkelte voksne er undtaget fra reglerne. Se de klare retningslinjer via linket her.

Herunder kan du dog se, hvad man kan gøre, hvis man ikke har adgang til internettet, men gerne vil klippes.