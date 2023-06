Fremmede rører ved Stinas datter: - Det er grænseoverskridende

- Min datter har lige været syg med 40 i feber, så i går gik vi ud for at få noget luft. Inden for 20 minutter er der to forskellige fremmede mennesker, der rører ved hende. De ser mig ikke i øjnene, inden de gør det, de gør det bare.

Ikke længe inden var det tre-fire gange til en fodboldkamp, at nogen pludseligt og uopfordret rørte ved hendes datter, fredag skete det to gange og lørdag er det endnu en gang sket.

- For mig personligt virker det grænseoverskridende. Folk ved jo ikke noget som helst om mit barn. Det er vildt fremmede mennesker, der rører ved et vildt fremmede barn, fortæller hun.

Stina Lykkemark så kun et kort øjeblik væk fra barnevognen, mens hun skulle betale for sine varer ved en kasse i Randers.

Stina Lykkemark var særligt træt af det, fordi datteren lige har været syg, og hun ikke ville have, hun blev smittet på ny. Men hun kom også til at tænke på, at datteren kunne have andre diagnoser, der ville gøre det ubehageligt for hende, at fremmede rørte hende.

- De kender ikke mit barn. Lige nu har hun for eksempel en periode, hvor hun ikke kan lide, at andre rører hende. Så jeg synes ikke, det er okay, at jeg ender med et dybt ulykkeligt barn. Jeg synes, man lige skal spørge, før man bare går over og stikker hånden ned til fremmede børn.

Dybt chokeret

Stina Lykkemark har i forvejen en søn på 16 år. Hun husker det ikke, som om det var et problem dengang. Derfor kom det bag på hende – og så alligevel ikke.

- Jeg blev først dybt chokeret. Jeg troede ikke, det var noget man gjorde, og det lægger mig meget fjernt. Men på den anden side var det det samme, da jeg var gravid. Der kom der også fremmede hen og rørte ved min mave. Ville de selv synes, det var okay, hvis jeg rørte ved deres mave? Det, tror jeg ikke. Det er respekten for andre mennesker, jeg mangler, siger hun.